2020-07-02T14:18:48+03:00
Происшествия

В Ростове задержали мужчину, ранившего знакомого ножом

Врачи «скорой» доставили пострадавшего в больницу
Михаил Стрижев
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Раненого доставили в больницуРаненого доставили в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
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В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который ударил местного жителя ножом. Происшествие случилось утром 1 июля в Пролетарском районе.

По предварительным данным, между двумя мужчинами завязался конфликт. В ходе ссоры один из них ударил оппонента ножом. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Врачи «скорой помощи» экстренно доставили раненого в больницу.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Свидетельница происшествия сообщила им приметы нападавшего. В тот же день росгвардейцы задержали подозреваемого.

- Для дальнейшего разбирательства сотрудники вневедомственной охраны доставили задержанного в полицию, где он был опознан свидетельницей, - рассказали в пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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