В Ростове задержали мужчину, ранившего знакомого ножом
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который ударил местного жителя ножом. Происшествие случилось утром 1 июля в Пролетарском районе.
По предварительным данным, между двумя мужчинами завязался конфликт. В ходе ссоры один из них ударил оппонента ножом. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Врачи «скорой помощи» экстренно доставили раненого в больницу.
На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Свидетельница происшествия сообщила им приметы нападавшего. В тот же день росгвардейцы задержали подозреваемого.
- Для дальнейшего разбирательства сотрудники вневедомственной охраны доставили задержанного в полицию, где он был опознан свидетельницей, - рассказали в пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU