Три тысячи километров на танках за секунды: команды Севера и Юга сразятся в онлайн-турнире «Ростелекома»

2 Июль 2020 2020-07-02T14:30:43+03:00

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«Ростелеком» 5 июля 2020 года проведет онлайн товарищеский матч по игре World of Tanks между командами южных и северных регионов России. В уникальном шоу примут участие игроки из солнечных Астрахани и Дагестана с одной стороны и территорий вечной мерзлоты — ХМАО-Югры и Ямала — с другой.

Команды в составе трех человек сформированы из числа победителей и призеров турниров «Ростелекома», которые состоялись ранее. В текущем сражении к ним присоединятся популярные танковые блогеры Алексей «Near_You» Кучкин, Владислав «__NIDIN__» Фёдоров, Владислав «NesKwi» Канаев и Иван «BEOWULF422» Яворский, которые выступят в качестве играющих тренеров и сделают шоу еще более зрелищным. Просмотр турнира в режиме реального времени для всех желающих будет доступен на их каналах в YouTube.

За Юг сразятся команда «Ultra» из республики Дагестан и коллектив «Mercy» из Астрахани. Соперниками южан со стороны Севера выступят танкисты из «Дистрикт13» Ямало-Ненецкого автономного округа и боевой экипаж «Будь Любезен» Ханты-Мансийского автономного округа. Комментировать бои и вести основную трансляцию поединков на своем канале будет известный стример Дмитрий «EL COMENTANTE».

- Турниры, которые “Ростелеком” проводит совместно с Wargaming, уже стали легендой среди любителей игры World of Tanks. И теперь они выходят на новый уровень — организаторы заявляют шоу-матч между самыми отдаленными регионами страны, которые объединит цифровая связь. Это первый межрегиональный турнир такого формата, который пройдет в онлайне. Могу отметить, что уникальной особенностью события является участие в нем четырёх именитых игроков-легионеров и по совместительству блогеров, которые будут выступать вместе с командами участников в танковых сражениях, а также их комментировать и стримить бои на YouTube-каналах. Надеюсь, что география сражений будет расширятся и вовлекать все большее количество участников, — поделился Дмитрий «EL COMENTANTE».

Турнир стартует 5 июля в 16:00 (мск) в онлайн-режиме. Согласно установленным правилам, организаторы предоставят игрокам возможность сражаться в том числе на максимально укомплектованных и модифицированных танках 8 уровня Т-44-100 (Р), которые входят в качестве бонусных в тарифный план «Игровой» от «Ростелекома». Победители получат призы от национального цифрового провайдера и игровое «золото» от Wargaming. Более подробную информацию об этом событии можно посмотреть на игровом портале организаторов турнира.

- Наша компания придает большое значение развитию отношений со своими клиентами-геймерами и специально для них создает экосистему цифровых сервисов, в центре которой находится тариф “Игровой” со специальными бонусами для поклонников World of Tanks. Благодаря мощной высокоскоростной оптической инфраструктуре “Ростелекома” игроки, которые находятся за тысячи километров друг от друга, в ходе сражений не чувствуют расстояние и пинг. Желаем всем участникам турнира бескомпромиссной борьбы и ярких побед, но при этом сохранения уважительных и добрых человеческих отношений за пределами онлайн-игры, — отметил директор игрового направления «Ростелекома» Алексей Степуро.

Получить дополнительную информацию о тарифном плане «Игровой», а также оставить заявку на его подключение можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.