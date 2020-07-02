Жительница Ростовской области вынесла из магазина пять пар обуви

2 Июль 2020 2020-07-02T17:59:26+03:00

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В один из отделов в полиции в Ростовской области обратились продавцы магазина, которые рассказали - из торгового зала пропали пять пар обуви. Инцидент произошел в Мясниковском районе Дона.

Как выяснили полицейские, злоумышленница вошла в магазин под видом покупателя. А когда продавцы отвлеклись, положила в рюкзак все пять пар обуви. Однако камеры видеонаблюдения отчетливо зафиксировали преступление. А стражам порядка по горячим следам удалось отыскать злоумышленницу.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, злодейкой оказалась 33-летняя ростовчанка. Она уже была судима за кражу, грабеж и незаконное хранение наркотиков. Чужое добро дама уже успела продать.

В итоге, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что любительница взять чужое, отправится за решетку на несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU