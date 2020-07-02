2020-07-02T18:05:06+03:00
Общество

Экс-футболист ЦСКА перешел в ростовский СКА

Иван Захаров является чемпионом зоны «Запад» ПФЛ
Михаил Стрижев
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Иван Захаров подписал контракт на год. Фото: соц. сетиИван Захаров подписал контракт на год. Фото: соц. сети
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Футболист Иван Захаров перешел в СКА Ростов. Об этом рассказали в соцсетях футбольного клуба.

20-летний защитник подписал с ростовским клубом контракт на год.

Иван Захаров является воспитанником московского ЦСКА. До 2019 года он играл в дубле красно-синих. Летом прошлого года он начал выступать за другой столичный клуб «Велес». В составе «Велеса» он стал чемпионом зоны «Запад» ПФЛ в сезоне 2019/2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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