Экс-футболист ЦСКА перешел в ростовский СКА
Иван Захаров является чемпионом зоны «Запад» ПФЛ
Иван Захаров подписал контракт на год. Фото: соц. сети
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Футболист Иван Захаров перешел в СКА Ростов. Об этом рассказали в соцсетях футбольного клуба.
20-летний защитник подписал с ростовским клубом контракт на год.
Иван Захаров является воспитанником московского ЦСКА. До 2019 года он играл в дубле красно-синих. Летом прошлого года он начал выступать за другой столичный клуб «Велес». В составе «Велеса» он стал чемпионом зоны «Запад» ПФЛ в сезоне 2019/2020.
ИСТОЧНИК KP.RU