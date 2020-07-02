«Лучший пёс»: В Ростове ищут участников для нового ТВ-шоу
У ростовчан появилась возможность показать миру своих собак. В четверг, 2 июля, в Международный день собак, на федеральном канале стартовал кастинг в дог-шоу «Лучший пёс». Известно, что его премьера состоится уже в новом телесезоне.
- В нем не имеют значения породы и родословные, дипломы и медали, а также любые знаки отличия с собачьих выставок, - рассказали организаторы. - Здесь смотрят только на подлинные чувства, которые связывают собаку и ее владельца, и их уникальные взаимоотношения. Это шоу - проверка того, как хорошо вы знаете свою собаку, и насколько хорошо она на самом деле знает вас. Это шоу про любовь, которая не знает фальши, и отношения, способные справиться с любой полосой препятствий!
Так, чтобы принять участие в отборе, заполните онлайн-анкету и снимите видео со своей собакой продолжительностью до трех минут с рассказом о вашей дружбе, интересных случаях и любимых играх.
Сообщается, что кастинг продлится до 16 августа. А по его окончании выберут 48 пар, которые снимутся в программе. 15 самых харизматичных участников кастинга получат ценные призы от генерального партнера проекта. Победителей выберет жюри и зрители, которые получат возможность голосовать за лучших онлайн.
КОНКРЕТНО
Шоу стартует на ТВ-3. Подробности на официальном сайте канала.
ИСТОЧНИК KP.RU