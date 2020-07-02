Почти, как «День сурка»: рецидивист на Дону ворует только у одной женщины

2 Июль 2020 2020-07-02T18:45:07+03:00

Мужчина сначала сидит в тюрьме, а потом снова идет к своей «зазнобе»

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В Азовском районе Ростовской области полицейские раскрыли кражу из частного домовладения. Вроде бы обычная история, но это только на первый взгляд.

За помощью к правоохранителям обратилась возмущенная местная жительница. Она заявила о том, что едва покинула дом по своим делам, как ее тут же обокрали. Лишили ценного имущества. А кто покусился на чужое добро — да поди ж разберись.

В полиции разобрались быстро. По горячим следам сотрудники МВД установили личность и задержали 38-летнего соседа потерпевшей. Как стало известно, он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, совершенное в отношении той же самой женщины, которая и пришла искать справедливости.

То есть, натурально, ворует мужик только у одной знакомой. Неизвестно, что тому служит причиной — то ли лень, то ли затаенная обида, а может, он просто забывает о произошедшем и начинает все все по-новой, как персонаж фильма «День сурка».

В этот раз он увидел, что его «зазноба» покинула жилище, взломал окно и тут же юркнул внутрь дома, оставленного хозяйкой. Результатом визита незваного гостя стали украденные ювелирные украшения и бижутерия. Их полицейские изъяли и в скором времени вернут законной владелице.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения – заключение под стражу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU