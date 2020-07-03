2020-07-03T09:25:54+03:00
Общество

В Ростовской области ищут 80-летнюю пенсионерку

Женщина пропала 30 июня
Ольга ГОПАЛО
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Женщину ищут несколько дней. Фото: "Лиза Алерт Юг".Женщину ищут несколько дней. Фото: "Лиза Алерт Юг".
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В Ростовской области пропала 80-летняя Вера Белецкая. Как рассказали волонтеры, которые занимаются ее поисками, женщина пропала в последний день первого летнего месяца - 30 июня. В тот день она около трех часов дня ушла из своего дома, расположенного в селе Александровка Азовского района, однако обратно - в переулок Садовый - так и не вернулась.

- В день исчезновения на ней был темный свитер, светлая футболка, темные бриджи с рисунком, черные галоши, а на голове бежевая панама, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост женщины 155 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы седые, короткие, глаза серые.

Женщина может не ориентироваться в пространстве. Если вы что-то знаете о том, где она может быть, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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