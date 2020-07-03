2020-07-03T10:40:20+03:00
Общество

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 3 июля 2020 года: в донской столице 51 новый заболевший COVID-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 3 июля
Ольга ГОПАЛО
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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 3 июля.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 3 июля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 3 июля 2020 года: в донской столице 51 новый заболевший COVID-19. Как рассказали в мэрии города, за последние сутки выздоровело от коронавируса почти вдвое меньше - 23 человека - чем заболевших опасной инфекцией.

Известно, что по последним данным под медицинским наблюдением находятся 2 240 ростовчанина. А в стационарах - 364 пациента, большинство из которых - в городской больнице № 20. Остальные - 163 заболевших - в Горбольнице № 1 имени Семашко. В обсерваторе по-прежнему находится один человек.

Как рассказала глава пресс-службы администрации города Мария Петрова, за минувшие сутки в Ростове-на-Дону выбыли из-под наблюдения 89 человек. Всего же с начала пандемии в донской столице зафиксировано 3 314 заболевших COVID-19. При этом 2 046 человек выздоровели, а 41 пациент, у которого лабораторно была подтверждена коронавирусная инфекция, скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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