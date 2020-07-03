Совариум и мини-зоопарк «Сочи Парка» ждут гостей
Прогулочный режим в «Сочи Парке», связанный с ограничениями из-за пандемии, постепенно пополняется новыми развлечениями. Так, посетителей парка ждут совариум и мини-зоопарк.
В Южной резиденции Бабы -яги, где расположен совариум, посетителей ждут редкие виды птиц, а также другие питомцы – еноты, сурикаты, собаки-хаски и др. Гости парка могут приоткрыть завесу тайны одного из самых древних видов промысла – соколиной охоты, которая зародилась еще в 700 году до нашей эры в древней Месопотамии. Помогут в этом сотрудники совариума, которые ежедневно проводят тренировки ловчих птиц.
Самых маленьких посетителей порадует контактный мини-зоопарк «Лапушки» в Экодеревне. Животных здесь разрешается гладить и кормить подходящей для них едой.
В ближайших планах «Сочи Парка» и открытие дельфинария.
На территории есть детские площадки – освежающая спрей-зона «Солнечный риф», «Космические джунгли» и Эко-деревня.
Посетители парка могут приобрести прогулочный билет, в стоимость которого входят все активности и развлечения, кроме мини-зоопарка. Кроме того, на сайте «Сочи Парка» можно будет купить билет с открытой датой. Он начнет действовать с момента открытия всех аттракционов и развлекательных шоу-программ «Сочи Парка».
Материал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк»