В Ростове-на-Дону выберут самую красивую замужнюю женщину

3 Июль 2020 2020-07-03T10:00:10+03:00

А пока у красавиц репетиции в самом разгаре. Фото: "Имидж Центр"

Победительница получит не только корону, но и шанс представить донскую столицу на международном конкурсе красоты

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После пандемии привычная жизнь в городе постепенно начинает возвращаться в привычное русло. Так, уже в субботу, 4 июля, в Ростове-на-Дону пройдет конкурс элегантности, красоты и успеха «Прима Дона 2020» среди замужних дам, в котором выберут самую первую красавицу.

Женщинам предстоит рассказать о себе и своей семье в конкурсе «Визитка», продемонстрировать таланты и продефилировать по сцене в вечернем платье. Известно, что конкурс пройдет на летней площадке одного из ресторанных комплексов города.

Победительниц ждут не только подарки, титульные ленты, дипломы и корона. Будут выбраны сразу несколько лучших в номинациях - «Миссис Ростов», «Миссис Дон», «Бизнес Леди» и «Прима Дона».

Как рассказали в "Имидж-Центре" , который является организатором этого конкурса, у каждой участницы будет шанс представить свой родной город вначале на всероссийском этапе конкурса замужних дам, а после и на международном финале «Missis International».

ИСТОЧНИК KP.RU