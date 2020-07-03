2020-07-03T10:12:08+03:00
Общество

Дончанин лишился более 225 тысяч рублей после разговора с мошенником

Мужчина назвал данные карты и секретный код злоумышленнику
Ольга ГОПАЛО
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Злоумышленника ищут полицейские.Злоумышленника ищут полицейские.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Ростовской области стал жертвой мошенника. Известно, что у него пропали 225 тысяч рублей, после чего он сразу же обратился в полицию. Инцидент произошел в Белокалитвинском районе.

- Мужчина рассказал, что ему позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - Он предложил провести ряд операций для защиты от несанкционированных переводов денежных средств. Когда заявитель совершил предложенные злоумышленником действия, назвал данные банковской карты и секретный код из смс-сообщения, с его банковского счета списались денежные средства в сумме более 225 тысяч рублей.

В донском главке добавили, что по факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время ведется поиск преступника.

- Сотрудники либо служба безопасности банков никогда не будет звонить вам и сообщать о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам, - предупредили в ведомстве.- Никому не передавайте ваши персональные данные или данные о картах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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