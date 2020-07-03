2020-07-03T10:28:42+03:00
Общество

Платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс интегрировал ВТБ

Это позволит сделать процесс сбережений простым, понятным и удобным для каждого пользователя
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
Изменить размер текста:

ВТБ Капитал Инвестиции запустил для пользователей ведущей технологической компании Яндекс первый комплексный сервис по управлению сбережениями. Сообщается, что он даст возможность миллионам россиян дешево, быстро и удобно, без очередей и заполнения документов непосредственно на платформе Яндекс.Плюс размещать деньги в традиционные продукты, инвестировать в облигации и акции, доступные на Московской и Санкт-Петербургской биржах, совершать обмен валюты по курсу, близкому к биржевому и многое другое.

- Наша стратегическая задача - сделать процесс сбережений простым, понятным и удобным для каждого пользователя, - рассказал главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов. - В текущей ситуации этот процесс невозможен без использования инвестиционных продуктов и технологий. Примененная технология API (application programming interface) позволяет объединить на одной площадке лучшие продукты с самым современным и удобным клиентским путем. Очень рад, что нашим партнером в этой работе стал Яндекс, популярнейший интернет-ресурс нашей страны и одна из лучших поисковых систем мира. Уверен, запуск платформы ВТБ в Яндекс.Плюсе станет новым этапом развития рынка сбережений в России.

Известно, что это крупнейшая в России платформа по управлению капиталом, а ВТБ стал первым банком, который ее создал, обеспечив к ней доступ партнерам для обслуживания пользователей. На базе этого Яндекс разработал удобный интерфейс, который интуитивно понятен и прозрачен даже для новичков в управлении финансами.

При этом процесс открытия и пополнения счета является полностью дистанционным и занимает всего несколько минут. Сервисом могут пользоваться клиенты любых банков: счет можно пополнить с карты или банковским переводом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове разыскивают нуждающегося в медицинской помощи 14-летнего подростка
Совариум и мини-зоопарк «Сочи Парка» ждут гостей
Оптимизация сроков ремонтов на Ростовской АЭС обеспечила дополнительную выработку в первом полугодии
Один из лучших бомбардиров ЮФЛ перешел в ФК «Ростов»
В Ростове задержали мужчину, ограбившего банк с гранатой в руках
Ученые ЮФУ разработали программу, не имеющую мировых аналогов
Жара до 41 градусов в Ростове-на-Дону: в МЧС предупредили о чрезвычайной пожароопасности
Из Ростова возобновили движение автобусов в ЛНР и ДНР
Платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс интегрировал ВТБ
Дончанин лишился более 225 тысяч рублей после разговора с мошенником
В Ростове-на-Дону выберут самую красивую замужнюю женщину
Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 3 июля 2020 года: в донской столице 51 новый заболевший COVID-19
В Ростовской области ищут 80-летнюю пенсионерку
Бани на колесах: в каких районах Ростова самые душные автобусы
Ростовчанам предложили выбрать имена малышам-капибарам
В Ростове полицейская ГАЗель столкнулась с отечественным автомобилем
Экс-супруга Гуфа просит помочь страдающей от рака четырехлетней малышке
В Ростове появятся новые светильники и остановки
Определился судейский состав на матч "Крылья Советов" - "Ростов"