Участие в Межведомственной научно-технической конференции смогут принять ученые ЮФУ

4 Июль 2020 2020-07-03T12:06:32+03:00

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20 октября пройдет конференция по теоретическим и прикладным проблемам развития и совершенствования автоматизированных систем управления специального назначения «Наука и АСУ - 2020». Она состоится при участии Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники».

Известно, что принять в ней участие приглашают ученых ЮФУ. Работа межведомственной научно-технической конференции будет поделена на шесть секций. Участие в ней и публикация материалов в сборнике тезисов докладов бесплатные.

Так, заявку необходимо подать до 1 сентября, а также отправить тезисы и полные материалы доклада, оформленные согласно требованиям, экспертное заключение о возможности опубликования тезисов и доклада в открытой печати, рецензии двух докторов наук по профилю планируемой публикации материалов с целью возможности их опубликования в журналах, рекомендованных ВАК.

К слову, организационный комитет оставляет за собой право отклонить представленные материалы, оформленные не по указанным правилам.

КОНКРЕТНО

Какие секции будут

- Состояние и перспективы развития современных автоматизированных систем управления специального назначения.

- Математическое, программное и информационно-лингвистическое обеспечение автоматизированных систем управления.

- Безопасность в автоматизированных системах управления специального назначения.

- Применение современных инфокоммуникационных технологий и средств при разработке, техническом обеспечении и эксплуатации автоматизированных систем управления специального назначения.

- Состояние и перспективы развития систем, комплексов и средств радиосвязи специального назначения.

- Проблемы развития автоматизированных систем управления технологическим процессом.

ВАЖНО!

В настоящее время все заявки и материалы принимаются только в электронном виде (электронные и сканированные документы) по адресу: konferencia_asu_vka@mail.ru.

Контактный телефон: +7(965) 774-98-55.