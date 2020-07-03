2020-07-03T12:26:06+03:00
Общество

Оптимизация сроков ремонтов на Ростовской АЭС обеспечила дополнительную выработку в первом полугодии

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСФото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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В июне 2020 года Ростовская АЭС выработала 2 млрд 744 млн 894 тыс. кВт.ч электроэнергии, на 1,5 % превысив плановое задание месяца, которое составляло 2 млрд 704 млн кВт.ч электроэнергии. За 6 месяцев выработка составила 14 млрд 913 млн 149 тыс. кВт.ч электроэнергии при плановом задании 14 млрд 305 млн кВт.ч электроэнергии.

- За первое полугодие этого года мы не просто выполнили плановое значение Федеральной антимонопольной службы России, но и превысили его на 4,3%. Успешная выработка электроэнергии связана с проведением ремонтной кампании высокого качества планирования и организации, чёткого взаимодействия с подрядными организациями, сокращением производственных потерь путем тщательного анализа хода ремонта. Оптимизация продолжительности ремонтов в этом году составила 101 сутки, что позволило обеспечить дополнительную выработку более 608 млн кВт.ч электроэнергии, - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Электроэнергия Ростовской АЭС поступает в Объединённую энергетическую систему Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по семи линиям напряжения 500 кВ и 4 линиям напряжением 220 кВ.

В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии на 2020 год в объёме 30 млрд 900 млн кВт.ч электроэнергии.

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