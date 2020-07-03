Тарифы на размещение агитационных материалов на сайте KP.RU

3 Июль 2020 2020-07-03T15:07:03+03:00

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Ростовский филиал акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда» публикует сведения о размере и другие условия оплаты услуг по размещению в сетевом издании агитационных материалов по выборам Губернатора Ростовской области, дополнительным выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области по одномандатному избирательному округу Каменск-Шахтинский избирательный округ № 5 и одномандатному избирательному округу Целинский избирательный округ № 17, а также депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы, Волгодонской городской Думы, Гуковской городской Думы, Донецкой городской Думы, Зверевской городской Думы, Каменск-Шахтинской городской Думы, Новочеркасской городской Думы, Таганрогской городской Думы, Шахтинской городской Думы, которые пройдут 13 сентября 2020 года.