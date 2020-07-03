2020-07-03T15:07:03+03:00
Общество

Тарифы на размещение агитационных материалов на сайте KP.RU

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Ростовский филиал акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда» публикует сведения о размере и другие условия оплаты услуг по размещению в сетевом издании агитационных материалов по выборам Губернатора Ростовской области, дополнительным выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области по одномандатному избирательному округу Каменск-Шахтинский избирательный округ № 5 и одномандатному избирательному округу Целинский избирательный округ № 17, а также депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы, Волгодонской городской Думы, Гуковской городской Думы, Донецкой городской Думы, Зверевской городской Думы, Каменск-Шахтинской городской Думы, Новочеркасской городской Думы, Таганрогской городской Думы, Шахтинской городской Думы, которые пройдут 13 сентября 2020 года.

Тарифы на размещение агитационных материалов на сайте KP.RU

Тарифы на размещение агитационных материалов на сайте KP.RU

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Тарифы на размещение агитационных материалов на сайте KP.RU
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