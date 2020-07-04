Ростовская АЭС готова к надежной работе в условиях аномально высоких летних температур

4 Июль 2020 2020-07-04T11:25:06+03:00

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Ростовская АЭС перешла на особый режим работы в связи с устоявшейся сухой, жаркой и ветреной погодой в летний период.

На основании Правил пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций на предприятии установлен усиленный противопожарный режим и введён в действие План организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Приведена в полную готовность спецтехника, проверены все пожарные гидранты, системы и средства противопожарной защиты, обеспечены свободные подъездные пути к наружным источникам противопожарного водоснабжения.

На территории и в зданиях Ростовской АЭС ужесточён контроль за проведением всех видов пожароопасных работ, в том числе электро- и газосварочные работы, резка металла механизированным инструментом и многие другие.

- Мы полностью готовы к аномальной жаре. Подготовка к летнему периоду на Ростовской АЭС началась еще зимой, выполнена масштабная работа по подготовке персонала и оборудования, проведены все необходимые инструктажи и тренировки. С наступлением жары особое внимание приковано к системам водоснабжения атомной станции. Мы провели проверку наружного противопожарного водопровода, по итогам которой убедились, что его источники соответствуют всем необходимым требованиям, - отметил начальник специального отдела №9 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 72 МЧС России» Павел Надеев, которое обеспечивает пожарную безопасность атомной станции. В арсенале подразделения - современная техника, средства связи и оперативного мониторинга.

В числе оборудования спецотдела № 9 - мобильная роботизированная установка пожаротушения «Прометей», которая по решению Концерна «Росэнергоатом» прошла на Ростовской АЭС опытно-промышленную эксплуатацию. И теперь робот «Прометей» наряду с личным составом спецотдела несет боевое дежурство по охране атомной станции.

Функция проведения разведки, выявления очагов и скрытых участков горения позволяет роботу осуществлять контроль за территорией в плане пожарной безопасности, в том числе контролировать ситуацию с возникновением ландшафтных пожаров.