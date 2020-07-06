6 Июль 2020 2020-07-06T11:31:15+03:00

Изменить размер текста: A A

За выходные в водоемах Ростовской области едва не утонули четыре человека. О происшествиях 4 и 5 июля рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе во внутренних водах.

Один из инцидентов произошел 4 июля около 10 часов в реке Черпак в Пролетарском районе.41-летний мужчина ловил в водоеме рыбу на резиновой лодке. В какой-то момент он потерял равновесие и упал в воду. При этом судно быстро унесло течением. К счастью, его заметили спасатели, патрулировавшие водоем. Они вытащили утопавшего из воды и доставили его на берег. Сотрудники также «догнали» лодку и вернули ее рыбаку.

В этот же день в станице Вешенской 31-летний житель Миллерово решил поплавать в Дону на несанкционированном пляже. В итоге он проплыл до середины реки и не смог самостоятельно вернуться на сушу. Ему также помогли спасатели.

Два происшествия произошли 5 июля. Около 18 часов 35-летняя ростовчанка заплыла на середину Дона в городе Аксай. В этот же день 32-летний азовчанин едва не утонул во время купания в судовом ходу Дона в Азове.

Все пострадавшие доставлены на берег, от предложенной медицинской помощи отказались, - прокомментировали в поисково-спасательной службе.

ИСТОЧНИК KP.RU