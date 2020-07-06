«Рассматриваются вакансии»: Анна Нор-Аревян покинула пост главы департамента ЖКХ Ростова
Глава департамента ЖКХ и энергетики донской столицы Анна Нор-Аревян решила прервать свою карьеру в городской администрации и неожиданно написала заявление на увольнение по собственному желанию.
Об этом «Комсомольской правде — Ростов» рассказала руководитель пресс-службы ведомства Мария Петрова.
По ее словам, Нор-Аревян официально была снята с должности в первый день текущего месяца. Сейчас в администрации Ростова уже ищут ее преемника.
- Она уволена по собственному желанию с 1 июля. Рассматриваются вакансии, - прокомментировала ситуацию Мария Петрова.
Исполняющим обязанности главы департамента назначили заместителя Нор-Аревян Ольгу Теперик.
Напомним, что Анна Степановна возглавила департамент ЖКХ в 2014 году. До этого Нор-Аревян успешно трудилась на руководящих должностях в компании «Донэнергосбыт».
ИСТОЧНИК KP.RU