«Рассматриваются вакансии»: Анна Нор-Аревян покинула пост главы департамента ЖКХ Ростова

6 Июль 2020 2020-07-06T15:54:31+03:00

В администрации города уже ищут человека на это место

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Глава департамента ЖКХ и энергетики донской столицы Анна Нор-Аревян решила прервать свою карьеру в городской администрации и неожиданно написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Об этом «Комсомольской правде — Ростов» рассказала руководитель пресс-службы ведомства Мария Петрова.

По ее словам, Нор-Аревян официально была снята с должности в первый день текущего месяца. Сейчас в администрации Ростова уже ищут ее преемника.

- Она уволена по собственному желанию с 1 июля. Рассматриваются вакансии, - прокомментировала ситуацию Мария Петрова.

Исполняющим обязанности главы департамента назначили заместителя Нор-Аревян Ольгу Теперик.

Напомним, что Анна Степановна возглавила департамент ЖКХ в 2014 году. До этого Нор-Аревян успешно трудилась на руководящих должностях в компании «Донэнергосбыт».

ИСТОЧНИК KP.RU