Ростовская АЭС: в Волгодонске начались работы по сооружению центра единоборств

7 Июль 2020 2020-07-07T11:31:50+03:00

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На стройплощадке Центра единоборств, сооружаемого в Волгодонске в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между ГК «Росатом» и правительством Ростовской области, началось обустройство строительной инфраструктуры и завоз техники. Стоимость объекта – более 200 млн рублей, из которых 99,5 млн – средства концерна «Росэнергоатом». Подрядчик должен завершить все работы к сентябрю 2021 года.

- Строительство Центра единоборств в Волгодонске – это один из этапов реализации соглашения о развитии Волгодонска как территории расположения Ростовской АЭС, подписанного губернатором Ростовской области и главой госкорпорации «Росатом», – отметил глава администрации Волгодонска Виктор Мельников. – Это будет масштабный проект и спортивная арена, готовая принимать соревнования самого высокого уровня, вплоть до международных. Что касается волгодонской школы единоборств, то мы можем с уверенностью говорить о том, что наши спортсмены - одни из сильнейших в стране. Об этом говорят победы наших ребят в самых престижных соревнованиях и титулы наших прославленных боксеров, борцов, каратистов и рукопашников.

- Центр единоборств объединит все секции бойцовских видов спорта. Ежедневно в нем смогут заниматься более 600 человек. Волгодонск сможет принимать масштабные соревнования всероссийского уровня. В нашем городе много перспективных спортсменов и талантливых тренеров, способных и желающих заниматься единоборствами ребят, бойцовская школа города готовит очень сильных спортсменов, которые защищают честь Волгодонска, Донского края России на самых престижных соревнованиях, - рассказал заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.