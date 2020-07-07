«С честью служить на благо Родины»: Первый выпуск лейтенантов состоялся в военном учебном центре ДГТУ
Во вторник, 7 июля, состоялась торжественная церемония первого выпуска лейтенантов военного учебного центра в Донском государственном техническом университете. Дипломы о военном образовании получили 46 вчерашних курсантов.
– Молодым лейтенантам предстоит пополнить ряды Вооруженных сил Российской Федерации, чтобы с честью и достоинством служить на благо Родины, - рассказал ректор опорного вуза Бесарион Месхи. - Уверен, что знания, полученные в университете, дисциплина, трудолюбие и усердие выпускников позволят им добиться успехов в профессиональном пути и получить самое высокое звание.
Так, молодые офицеры приобрели не только военно-учетные специальности инженерных войск Вооруженных сил РФ, но и параллельно гражданские специальности по таким направлениям, как «Строительство уникальных зданий и сооружений» и «Наземные транспортно-технологические средства». Теперь в ближайшие три года им предстоит продолжить службу в воинских частях.
Фото: ДГТУ
Известно, что при поступлении в военный учебный центр ДГТУ учитываются результаты ЕГЭ по русскому языку, математике, а также по физике, информатике или химии на выбор. А для определения уровня физической подготовки абитуриентам необходимо сдать экзамен по физкультуре – подтягивание на перекладине, бег на 100 метров и на три километра.
В течение пяти лет курсанты осваивают две специальности – военно-учетную и гражданскую. Помимо теоретических занятий, будущим офицерам предстоит принимать участие еще и в учебных сборах, а также проходить стажировку в воинских частях.
При этом для таких студентов предоставляются различные льготы, например, ежемесячная дополнительная стипендия. В первый год обучения она составляет 150 процентов от установленного законом размера стипендии, а со второго по пятый курс – от 300 до 400 процентов, в зависимости от успеваемости. Предусмотрена и единовременная выплата на приобретение специальной формы одежды в размере пяти тысяч рублей.
ВАЖНО!
Подробная информация об условиях поступления в военный учебный центр опорного вуза размещена на сайте ДГТУ.