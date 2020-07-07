Маски, перчатки, столовые – по графику: в Ростове открылись пришкольные летние лагеря

7 Июль 2020 2020-07-07T21:25:25+03:00

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В Ростове-на-Дону начали работу пришкольные лагеря с дневным пребыванием. В них бесплатно отдохнут более 10 тысяч юных жителей города.

В открытии лагеря при лицее № 57 приняли участием замглавы администрации города по социальным вопросам Евгения Кожухова и начальник управления образования Виктория Чернышова. Представители администрации поздравили детей и пожелали провести каникулы весело и с пользой.

Школьники подготовили для гостей театрализованное представление. В целях профилактики коронавируса в мероприятии принимали участие только два отряда. Дети и взрослые соблюдали социальную дистанцию.

Всего в городе открылись 70 лагерей, которые посещают 11 193 школьника. Для них организовано двухразовое питание и досуг: занятия спортом на свежем воздухе, викторины. Из-за эпидемиологической обстановки массовые мероприятия проводиться не будут.

Будут строго выполняться и другие меры предосторожности. Чтобы определить ребенка в лагерь, нужно предоставить не только заявление от родителей, но и справку об отсутствии контакта с зараженными инфекцией. На входе у каждого посетителям измеряют температуру бесконтактным термометром.

Во время еды школьники будут сидеть с учетом социальной дистанции. Каждый отряд будет посещать столовую по своему графику.

В лагерях работают медики от детских поликлиник. Учреждения обеспечили средствами для дезинфекции, а персонал — масками и перчатками.

- Летнее время – это долгожданная пора юных ростовчан. Особенно, после режима самоизоляции. Ребята смогут не только вновь увидеться со своими друзьями, но и провести время с пользой. А наша главная задача – обеспечить максимальную безопасность детей, - прокомментировал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Отметим, лагеря будут работать до 29 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU