2020-07-07T21:57:03+03:00
Происшествия

В Новочеркасске мужчина напал с топором на полицейских

Местный житель ударил правоохранителей обухом орудия
Михаил Стрижев
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В отношении мужчины возбудили уголовное дело.В отношении мужчины возбудили уголовное дело.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Новочеркасске 31-летний мужчина напал с топором на полицейских. Происшествие случилось в одном из домовладений 4 июля, сообщили в следственном управлении следственного комитета России по Ростовской области.

По версии следствия, двое полицейских пришли для проведения следственных действий. Они проводили работу в рамках дела по факту незаконного оборота наркотиков. В этот момент на них напал хозяин дома. Мужчина ударил правоохранителей обухом топора и кулаком по лицу. После этого сотрудники пресекли его действия.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в донском СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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