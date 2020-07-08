2020-07-08T06:05:34+03:00
Общество

Медали и премии Академии наук РФ получат молодые ученые ЮФУ

Проект разработали Анатолий Каляев и Максим Хисамутдинов
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУ.Фото: ЮФУ.
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Исследование молодых ученых Южного федерального университета высоко оценили в Академии наук Российской Федерации. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

В частности, заслуженное признание получил проект в области разработки или создания приборов, методик, технологий и новой научно-технической продукции научного и прикладного значения. Он носит название «Технология создания систем автоматического видеонаблюдения группировок летательных аппаратов в условиях сложной фоновой обстановки».

Его авторы - кандидат технических наук Анатолий Каляев и Максим Хисамутдинов. Теперь они получат медали и премии за свои научные достижения в 2019 году.

Добавим, что премии и медали присуждаются Президиумом Академии наук РФ за разработку научных проектов российскими молодыми учеными и студентами в прошлом году.

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