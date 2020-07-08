Вкусные и полезные продукты в подарок

8 Июль 2020 2020-07-08T09:45:35+03:00

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Всем нам хочется видеть на своем столе вкусные, натуральные, свежие и качественные продукты по доступной цене. Именно такую продукцию производит компания «ВТД ДТ» под брэндом «33 курицы». В предлагаемом ассортименте свежая мясная продукция, мясные полуфабрикаты и деликатесы, готовые мясные продукты и молочная продукция. Всего более 700 наименований.

Сеть розничных магазинов «33 курицы» всегда заботится о комфорте покупателей. Поэтому четко налажены работа интернет-магазина и сервиса доставки качественной мясной продукции на дом. При этом стоимость заказанных товаров остается на уровне или даже ниже средней цены в розничных магазинах сети.

Фото: "33 курицы"

Для новых клиентов компании, проживающих в Ростове-на-Дону, Аксае, Батайске, Азове или Краснодаре, стартовала акция, в рамках которой при первом заказе продукции на сайте можно получить в подарок упаковку вкуснейшего печеночного паштета.

Как получить подарок?

При оформлении первого заказа нужно добавить паштет в корзину со всеми выбранными продуктами и обязательно ввести промокод «3333». Сайт автоматически обнулит стоимость паштета. Заказанные продукты привезут на дом до конца текущего дня, если заказ сделан до 13:00. Или на следующий день, если продукция была заказана после 13:00.

Доставка продуктов осуществляется с понедельника по субботу, воскресенье – выходной. Доставка бесплатная. Минимальная цена заказа – 500 рублей. Срок акции «Паштет в подарок» – 1 месяц.

«33 курицы»

Сайт http://33kuritsi.ru/

https://www.instagram.com/dostavka_myasa_yug/

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