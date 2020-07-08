Дельфинарий «Сочи Парка» возобновляет работу

8 Июль 2020 2020-07-08T11:38:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Дельфины Эра, Диана, Соня и морской котик Семен 7 июля открывают сезон в дельфинарии «Сочи Парка». Талантливые артисты будут радовать зрителей и продемонстрируют, чему научились за время самоизоляции. Пресс-служба «Сочи Парка» сообщает, что с 7 по 9 июля запланировано четыре шоу в день, с 10 июля их будет уже пять.

В дельфинарии строго соблюдают рекомендации Роспотребнадзора. Поэтому гостей будут рассаживать в соответствии с санитарными нормами.

Список развлечений парка пополнили сразу два тира «Богатырские игры» и «Призовые игры», открытие которых также состоялось 7 июля.

Напомним, с 12 июня «Сочи Парк» работает в прогулочном режиме. Возвращение к обычной жизни здесь происходит поэтапно. Поэтому с каждым днем открываются новые развлечения. Так, уже возобновили работу совариум, мини-зоопарк «Лапушки», игровые детские площадки, эко-деревня. Гости парка могут перекусить в мобильных фуд-киосках.

Прогулочные билеты продаются в кассах. Билет с открытой датой можно приобрести на официальном сайте. Пресс-служба парка рекомендует сохранить его до полного открытия всех аттракционов и шоу-программ. Гости семейного отеля «Богатырь» могут посещать парк бесплатно.

Узнать о новых активностях «Сочи Парка» можно на официальном сайте и в соцсетях.

Материал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк»