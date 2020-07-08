2020-07-08T10:29:02+03:00
Общество

ПСБ обсудил с российским бизнесом вопросы диверсификации ОПК

Материал предоставлен пресс-службой ПАО "Промсвязьбанк"
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ПСБ, руководители предприятий ОПК и представители государственных структур обсудили актуальные вопросы перехода на разработку и выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве предприятий оборонно-промышленного комплекса. Дискуссию организовал ПСБ в рамках международного промышленного марафона INNOPROM ONLINE.

В дискуссии приняли участие председатель Совета директоров машиностроительного холдинга «Компенз» Ильяс Ягофаров, вице-президент ГК «Динамика» Михаил Чёрный, заместитель директора ФРП Анна Бринева, исполнительный директор Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке РСПП Алексей Сиротин, управляющий партнер Национального агентства прямых инвестиций Сергей Сафонов и директор дирекции проектного финансирования и прямых инвестиций ПСБ Артем Гарибян.

Участники обсудили ключевые вопросы, связанные с механизмами поддержки и эффективным взаимодействием в проектах диверсификации, финансирование проектов перехода на гражданскую продукцию предприятий ОПК и передовых технологических разработок в сфере обороны и национальной безопасности.

- ПСБ готов стать центром компетенций в вопросах диверсификации, площадкой для постоянного диалога участников рынка. Мы уже помогаем предприятиям ОПК взаимодействовать как с государственными органами и институтами развития, так и с отраслевыми компаниями гражданского сегмента, которые могут предлагать перспективные идеи, предпринимательские инициативы. ПСБ будет поддерживать интеграционные проекты, обеспечивать их финансовое сопровождение, — отметил директор дирекции проектного финансирования и прямых инвестиций ПСБ Артем Гарибян.

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