В Ростовской области объявили штормовое предупреждение: ожидаются ливни с грозой и градом

8 Июль 2020 2020-07-08T10:31:05+03:00

Скорость ветра может достигать 20 - 23 метров в секунду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ветер может усилиться до 20 — 23 метров в секунду.

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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Об ухудшении погоды в ближайшие часы сообщили в донском ГУ МЧС.

Погода начнет меняться в период 12 — 14 часов. В Ростовской области пройдут сильные дожди, ливни с грозой и градом. Синоптики прогнозируют усиление ветра. Скорость порывов может достигать 20 — 23 метров в секунду.

- Просим жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными. Необходимо максимально исключить пребывание на улице, - прокомментировали в донском ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU