В Ростовской области объявили штормовое предупреждение: ожидаются ливни с грозой и градом
Ветер может усилиться до 20 — 23 метров в секунду.
Скорость ветра может достигать 20 - 23 метров в секунду.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Об ухудшении погоды в ближайшие часы сообщили в донском ГУ МЧС.
Погода начнет меняться в период 12 — 14 часов. В Ростовской области пройдут сильные дожди, ливни с грозой и градом. Синоптики прогнозируют усиление ветра. Скорость порывов может достигать 20 — 23 метров в секунду.
- Просим жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными. Необходимо максимально исключить пребывание на улице, - прокомментировали в донском ГУ МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU