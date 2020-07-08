Донские регоператоры рекомендуют оплачивать услугу до 10 числа

8 Июль 2020 2020-07-08T11:02:13+03:00

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На горячую линию и в социальных сетях регоператоров ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» часто поступают вопросы о росте задолженности за вывоз ТКО. Некоторые жители замечают появление долга за услугу, при этом платежи они совершают ежемесячно. Давайте вместе разбираться, почему так может быть, чтобы в дальнейшем знать, что делать.

В соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса РФ, потребитель обязан оплачивать коммунальные услуги до 10 числа месяца, следующего за истекшим. Данная информация указана и в квитанциях. Суммы, внесенные позднее, отражаются в платежных документах в следующем периоде. Связано это с тем, что формирование и печать квитанций начинается 13 числа, после загрузки реестров оплаты за 10 число каждого месяца, следующего за расчетным, то есть.

- Во избежание подобных неурядиц просим абонентов совершать платежи вовремя. Если по каким-то причинам нет такой возможности, то не стоит переживать. Да, оплата не отразится в новой квитанции, но она будет зачислена на лицевой счёт абонента, - подчеркивают в пресс-службе ГК «Чистый город».

Напомним, в «Личном кабинете» абоненты регоператоров ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» могут отслеживать начисления и платежи за услугу по вывозу ТКО и распечатать квитанцию. Информация по расчетам обновляется на официальном сайте в течение суток.