Из-за футбольного матча в Ростове запустят дополнительный транспорт

8 Июль 2020 2020-07-08T12:09:38+03:00

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Из-за матча Ростов — Уфа в донской столице 8 июля запустят дополнительный транспорт. Об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

После игры в городе будут ходить еще 26 единиц транспорта. С 19:30 до 23:00 для удобства болельщиков по дополнительному графику будет работать маршрут № 39. Автобусы будут следовать по укороченной схеме до остановки «Городской пляж».

К 23:00 в центре Ростова будет также сосредоточен транспорт для развоза людей по разным направлениям. Будет доступно 26 маршрутов №№ 1, 2, 3, 3А, 4, 6,7, 16, 26, 34, 35, 42, 45, 47, 49, 51, 60, 65, 67, 70, 71, 78, 80, 83, 90, 99.

ИСТОЧНИК KP.RU