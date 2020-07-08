2020-07-08T12:09:38+03:00
Общество

Из-за футбольного матча в Ростове запустят дополнительный транспорт

Пассажиры смогут уехать из центра города по 26 направлениям
Михаил Стрижев
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Из центра Ростова будут доступны 26 направлений. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-ДонуИз центра Ростова будут доступны 26 направлений. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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Из-за матча РостовУфа в донской столице 8 июля запустят дополнительный транспорт. Об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

После игры в городе будут ходить еще 26 единиц транспорта. С 19:30 до 23:00 для удобства болельщиков по дополнительному графику будет работать маршрут № 39. Автобусы будут следовать по укороченной схеме до остановки «Городской пляж».

К 23:00 в центре Ростова будет также сосредоточен транспорт для развоза людей по разным направлениям. Будет доступно 26 маршрутов №№ 1, 2, 3, 3А, 4, 6,7, 16, 26, 34, 35, 42, 45, 47, 49, 51, 60, 65, 67, 70, 71, 78, 80, 83, 90, 99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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