«Ростелеком» в Ростовской области обеспечивает видеонаблюдение за проведением ЕГЭ в 131 школе

9 Июль 2020 2020-07-09T11:59:10+03:00

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«Ростелеком» в Ростовской области обеспечивает работу системы видеонаблюдения за проведением Единого государственного экзамена на 131 объекте. ЕГЭ в этом году проходит позднее запланированного срока в связи с пандемией коронавируса в стране. Экзамены по школьным дисциплинам проводятся с 3 июля по 8 августа. Всего к началу проведения основного этапа ЕГЭ «Ростелеком» в Ростовской области подключил к системе видеонаблюдения 1946 аудиторий.

Специалисты национального цифрового провайдера в 2020 году провели модернизацию оборудования на 81 пункте приема экзаменов в регионе. Они заменили старое оборудование на 1806 современных IP-камер с широким углом обзора, охватывающих всю аудиторию, школьников и контролирующих наблюдателей. Кроме того, сотрудники «Ростелекома» развернули на объектах локально-вычислительные сети и установили более 200 коммутаторов и столько же источников бесперебойного питания во избежание аварийных отключений.

Всего в Ростовской области в этом году задействовано около 4000 камер видеонаблюдения в 131 пункте приема экзаменов и в региональном центре обработки информации (РЦОИ). Для РЦОИ специалисты компании расширили интернет-канал с 10 Мбит/с до 100 Мбит/с.

- ”Ростелеком” обладает необходимой технической базой, чтобы в должной мере обеспечить процедуру видеонаблюдения за ЕГЭ. На протяжении нескольких лет наша система уже доказывала свою эффективность. Благодаря бесперебойной работе видеонаблюдения процедура сдачи экзаменов становится максимально объективной и прозрачной. При этом снижается уровень стресса у школьников: нет большого количества наблюдателей, перемещающихся между рядами, – прокомментировала Татьяна Виноградова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

На протяжении всего периода проведения ЕГЭ «Ростелеком» будет вести непрерывное наблюдение за работой системы, чтобы оперативно реагировать на возможные внештатные ситуации.

- Видеонаблюдение за ЕГЭ позволяет совершенствовать процедуру проведения экзаменов. С его помощью можно не только контролировать процесс в аудиториях, но и замечать ошибки и недочеты в организации, которые важно будет не допустить в следующий раз. Система делает всех учеников равными. Они понимают, что к ним будут относиться максимально объективно, что повышает уровень ответственности. Уверен, что наше общее дело только на благо школьников, – подчеркнул Сергей Козырев, директор МБОУ Гимназия №21 г. Батайск.

Видеоизображения из аудиторий, где проходят экзамены, транслируются на защищенные серверы компании, откуда затем поступают на портал SMOTRIEGE.RU. Наблюдать за ходом проведения ЕГЭ специалисты и эксперты школьного образования могут в режиме онлайн для последующего анализа.

В этом году экзамены проходят во всех субъектах Российской Федерации, а также в 80 пунктах проведения экзаменов в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей. Всего для видеонаблюдения за ЕГЭ-2020 задействовано свыше 130 тыс. камер.