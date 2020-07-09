9 Июль 2020 2020-07-09T12:35:42+03:00

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев напомнил о действии «масочного режима».Об этом он высказался на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

По словам губернатора, сейчас большинство пассажиров в автобусах не носят маски. Он отметил, что «масочный режим» продолжает действовать. Для собственной безопасности людям стоит надевать средства защиты.

- В автобусах 1 — 2 % пассажиров — масках. Те, кто выпускают автобусы на линии, кажется забыли, что транспорт место повышенной опасности, когда люди сидят уже плечом к плечу друг к другу, - прокомментировал Василий Голубев.

Он также высказался по поводу обеспеченности транспорта кондиционерами. Губернатор подчеркнул, что автобусы без кондиционеров вообще не должны выходить на линию.

ИСТОЧНИК KP.RU