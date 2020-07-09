Как преобразить свой интерьер и создать стильный дизайн?

9 Июль 2020 2020-07-09T13:18:51+03:00

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Создать стильный интерьер – задача непростая, но выполнимая. Есть множество универсальных приемов, которые можно применять в соответствии со своими возможностями.

Например, вертикальные полосы обоев в различных оттенках визуально поднимут уровень потолков. А использование 3d обоев сделает все пространство комнаты более гармоничным и целостным. Обычную же комнату можно превратить в яркий уголок при помощи обоев в модном экостиле.

Дверь также является важным элементом интерьера. Правильно подобранная дверь способна объединить любое пространство, если в ее дизайне сочетаются яркие штрихи неоклассики и современного стиля. На создание баланса между классической формой и трендами может повлиять и богатый выбор современных отделок. Также не нужно забывать о продуманном дизайне при ремонте ванной комнаты. Аксессуары нужно подбирать так, чтобы они сочетались друг с другом. А одним из лучших решений может стать установка подвесной сантехники.

Подробнее обо всех нюансах декора интерьера и проведения ремонта в квартире можно прочитать в проекте «Делайте ремонт с умом».