Губернатор Василий Голубев раскритиковал коронавирусные меры и общественный транспорт в Ростове

9 Июль 2020 2020-07-09T16:12:54+03:00

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Губернатор Василий Голубев раскритиковал работу общественного транспорта в Ростове-на-Дону. Он выступил в ходе на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

По словам губернатора, в автобусах почти нет людей в масках. Немногие пассажиры по-прежнему носят средства защиты в общественных местах. При этом он отметил, что «масочный режим» продолжает действовать.

- 1 — 2 % ростовчан носят маски. Кажется, что те, кто выпускает автобусы на линии, забыли, что это место повышенной опасности. Люди сидят плечом к плечу. Кто разрешил отменить масочный режим? Разве кто-то слышал, что мы его ослабили? - прокомментировал Василий Голубев.

Кроме того, губернатор высказался о наличии кондиционеров в общественном транспорте. Он подчеркнул, что транспорт нельзя выпускать на линию в, если в салоне отсутствует такое оборудование. В такую жару пассажиры как никогда нуждаются в кондиционерах.

Напомним, в Ростовской области продолжают ослаблять ограничительные меры. Так, в городе заработали летние веранды кафе и ресторанов. Открыты детские сады и пришкольные лагеря. Жителям разрешили посещать пляжи и бассейны. В особом режиме начали работу гостиницы и фитнес-клубы.

ИСТОЧНИК KP.RU