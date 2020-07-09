Ростовчане пожаловались на полчища крыс возле детского сада
Некоторые жители подкармливают грызунов
Некоторые жители подкармливают грызунов. Фото: соц. сети.
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Ростовчане пожаловались на засилье крыс в парке на улице Дачной. Об этом рассказали очевидцы.
Люди начали замечать толпы грызунов в парке имени Октября. По словам жителей, крысы почувствовали себя хозяевами в этом месте отдыха.
- Мы насчитали десять крыс. Они плавают в воде, таскают еду у уток. Некоторые люди их подкармливают, - написала ростовчанка.
Интересно, что рядом с парком находятся дома. Более, недалеко от места отдыха располагается детский сад. Такая ситуация сможет стать неприятным сюрпризом для детей и их родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU