Ростовчане пожаловались на полчища крыс возле детского сада

9 Июль 2020 2020-07-09T16:37:44+03:00

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Ростовчане пожаловались на засилье крыс в парке на улице Дачной. Об этом рассказали очевидцы.

Люди начали замечать толпы грызунов в парке имени Октября. По словам жителей, крысы почувствовали себя хозяевами в этом месте отдыха.

- Мы насчитали десять крыс. Они плавают в воде, таскают еду у уток. Некоторые люди их подкармливают, - написала ростовчанка.

Интересно, что рядом с парком находятся дома. Более, недалеко от места отдыха располагается детский сад. Такая ситуация сможет стать неприятным сюрпризом для детей и их родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU