В многоэтажке Ростова из кранов пошла вода с песком

9 Июль 2020 2020-07-09T17:01:45+03:00

Люди беспокоятся, что вода плохого качества может привести к поломкам техники. Фото: vk.com/rostovnadonu

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В многоэтажке в Ростове-на-Дону из кранов пошла вода с песком. Об этом рассказали жители дома на улице Ларина, 41/19.

Люди рассказали, что страдают от проблем с водоснабжением уже несколько недель. Каждый день вечером холодная вода в доме идет с перебоями. На верхних этажах вода подается слабым напором. Однако позже ростовчане столкнулись с большей неприятностью.

Холодная вода непригодна для питья, так как в ней много песка (с каждым днём их становится всё больше). Такая вода не соответствует параметрам Санпина, - пишут жители дома.

Они беспокоятся, что у них могут возникать аварийные ситуации. Ростовчане опасаются, что вода низкого качества приведет к поломкам стиральных машинок, фильтров для воды и сливных бачков.

ИСТОЧНИК KP.RU