2020-07-09T17:01:45+03:00
Общество

В многоэтажке Ростова из кранов пошла вода с песком

Жители дома опасаются, что плохая вода может привести к поломкам техники
Михаил Стрижев
Поделиться:
Люди беспокоятся, что вода плохого качества может привести к поломкам техники. Фото: vk.com/rostovnadonuЛюди беспокоятся, что вода плохого качества может привести к поломкам техники. Фото: vk.com/rostovnadonu
Изменить размер текста:

В многоэтажке в Ростове-на-Дону из кранов пошла вода с песком. Об этом рассказали жители дома на улице Ларина, 41/19.

Люди рассказали, что страдают от проблем с водоснабжением уже несколько недель. Каждый день вечером холодная вода в доме идет с перебоями. На верхних этажах вода подается слабым напором. Однако позже ростовчане столкнулись с большей неприятностью.

Холодная вода непригодна для питья, так как в ней много песка (с каждым днём их становится всё больше). Такая вода не соответствует параметрам Санпина, - пишут жители дома.

Они беспокоятся, что у них могут возникать аварийные ситуации. Ростовчане опасаются, что вода низкого качества приведет к поломкам стиральных машинок, фильтров для воды и сливных бачков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В донских аптеках изъяли партию некачественных лекарств
Жители донской столицы пожаловались на опасный для жизни перекресток
Руководство ФК "Ростов" отклонило предложение о продаже Элдора Шомуродова в бельгийский "Гент"
Ростовская АЭС: в городе атомщиков будет построена новая современная школа
Стив Джобс на донской земле: в Ростове появилось необычное граффити
В Ростове автобус сбил 10-летнего мальчика : школьник в больнице
На Ставрополье молодая мама пыталась продать ребенка за 50 тысяч рублей
В многоэтажке Ростова из кранов пошла вода с песком
Ростовчане пожаловались на полчища крыс возле детского сада
Донские предприятия задолжали банкам больше 600 миллиардов рублей
Губернатор Василий Голубев раскритиковал коронавирусные меры и общественный транспорт в Ростове
Как преобразить свой интерьер и создать стильный дизайн?
На Дону при ДТП перевенулась машина: пострадал грудничковый ребенок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев напомнил о действии «масочного режима»
«Ростелеком» в Ростовской области обеспечивает видеонаблюдение за проведением ЕГЭ в 131 школе