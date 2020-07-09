На Ставрополье молодая мама пыталась продать ребенка за 50 тысяч рублей
В Ставропольском крае в суд передано уголовное дело о продаже ребенка. Как стало известно «КП-Ставрополь», малыша пыталась продать родная мать.
По версии следствия, 29-летняя женщина решила продать новорожденного, когда узнала о беременности. В середине 2019 года она разместила соответствующее объявление в интернете. На объявление быстро откликнулась потенциальная покупательница. Предполагалось, что роженица ляжет в больницу по чужому паспорту.
Однако внешний вид женщины отличался от изображения на фото. Медики заподозрили неладное и обратились в полицию. Правоохранители быстро выявили обман.
Уголовное дело по статье «Торговля людьми» передано в суд. Горе-матери грозит 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU