На Ставрополье молодая мама пыталась продать ребенка за 50 тысяч рублей

9 Июль 2020 2020-07-09T17:29:07+03:00

Теперь молодой матери грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Павел ВАСИЛЬЕВ

29-летней женщине грозит до 10 лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае в суд передано уголовное дело о продаже ребенка. Как стало известно «КП-Ставрополь», малыша пыталась продать родная мать.

По версии следствия, 29-летняя женщина решила продать новорожденного, когда узнала о беременности. В середине 2019 года она разместила соответствующее объявление в интернете. На объявление быстро откликнулась потенциальная покупательница. Предполагалось, что роженица ляжет в больницу по чужому паспорту.

Однако внешний вид женщины отличался от изображения на фото. Медики заподозрили неладное и обратились в полицию. Правоохранители быстро выявили обман.

Уголовное дело по статье «Торговля людьми» передано в суд. Горе-матери грозит 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU