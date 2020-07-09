2020-07-09T18:25:55+03:00
Общество

Ростовская АЭС: в городе атомщиков будет построена новая современная школа

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
Поделиться:
Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСФото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
Изменить размер текста:

На площадке сооружения новой школы, которая возводится на территории расположения Ростовской АЭС в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между ГК «Росатом» и правительством Ростовской области, начались полномасштабные работы.

Современная трехэтажная школа с собственной газовой котельной, теннисным кортом, стадионом, площадками для занятий баскетболом и мини-футболом, должна открыться в Волгодонске в 2022 году. Проект, общая стоимость которого составляет 838 млн рублей, включён в список объектов, курируемых лично главой региона Василием Голубевым.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

- Сооружение объекта идёт по графику, даже с опережением. С подрядчиком мы договорились: если все средства этого года будут освоены, мы готовы «передвинуть» финансирование со следующего года на этот, чтобы ввести объект досрочно, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, побывавший с рабочим визитом на стройплощадке.

По словам заместителя директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаила Рябышева, школа на 600 обучающихся позволит решить проблему второй смены и обеспечения шаговой доступности образования для детей микрорайона В-9, который многие годы был лишён собственной школы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В донских аптеках изъяли партию некачественных лекарств
Жители донской столицы пожаловались на опасный для жизни перекресток
Руководство ФК "Ростов" отклонило предложение о продаже Элдора Шомуродова в бельгийский "Гент"
Ростовская АЭС: в городе атомщиков будет построена новая современная школа
Стив Джобс на донской земле: в Ростове появилось необычное граффити
В Ростове автобус сбил 10-летнего мальчика : школьник в больнице
На Ставрополье молодая мама пыталась продать ребенка за 50 тысяч рублей
В многоэтажке Ростова из кранов пошла вода с песком
Ростовчане пожаловались на полчища крыс возле детского сада
Донские предприятия задолжали банкам больше 600 миллиардов рублей
Губернатор Василий Голубев раскритиковал коронавирусные меры и общественный транспорт в Ростове
Как преобразить свой интерьер и создать стильный дизайн?
На Дону при ДТП перевенулась машина: пострадал грудничковый ребенок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев напомнил о действии «масочного режима»
«Ростелеком» в Ростовской области обеспечивает видеонаблюдение за проведением ЕГЭ в 131 школе