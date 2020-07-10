На страже природного богатства: 4,5 тысячи рыб выпустили в Дон

10 Июль 2020 2020-07-10T08:54:24+03:00

Собственными силами ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" выращивает тонны стерляди, а после отправляет ее свободное плавание по донским рекам

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Одним из приоритетных направлений деятельности предприятий группы Компании «ЛУКОЙЛ» - это поддержка экологии и охрана окружающей среды в тех регионов, где компания проводит работу. Не стала исключением и Ростовская область.

26 июня появились первые результаты кропотливой деятельности в этом нправлении. Рано утром, в 4:30 утра в бассейн Азовского моря, реки Дон выпустили 4523 особи молодой стерляди, средней штучной навеской 1,5 грамма.

Так, в целях воспроизводства и приумножения водных биологических ресурсов ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» заключило договор с ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (ФГБУ «Главрыбвод») на проведение мероприятий по выращиванию молоди стерляди с последующим выпуском в водные объекты рыбохозяйственного значения, а именно реки Дон. Компания создала все условия для того, чтобы воплотить намеченные планы в жизнь. Теперь ее сотрудники заботливо и внимательно выращивает тонны рыбы, чтобы в будущем восстановить природное богатство речной фауны.

Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов проводилось под контролем Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Также, была сформирована специальная комиссия по контролю учета выпускаемой стерляди. Определение количества выпускаемой молоди стерляди проведено сплошным методом учета в соответствии с Методикой учета водных биологических ресурсов, выпускаемых в водные объекты рыбохозяйственного значения.

ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» не останавливается на достигнутом и до ноября 2020 года планирует выпустить в реку Дон 43398 штук молоди сазана средней штучной навеской 10 грамм.