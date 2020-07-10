2020-07-10T11:47:39+03:00
Общество

Серию онлайн-конференций с представителями эмитентов запустил ВТБ

Это возможность для инвесторов получить консультацию и экспертный взгляд на волнующие вопросы в режиме онлайн
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Цифровые коммуникации с клиентами развивают ВТБ Капитал Инвестиции. Уже запущен цикл онлайн-конференций с эмитентами. Как рассказали специалисты, повышение финансовой грамотности в стране является для них одной из важнейших задач. А новый цикл конференций дополнит работу по этому направлению.

- Интерес к инвестициям в России сейчас растет стремительными темпами, наша задача - поддержать его и предоставить все возможности для того, чтобы их инструменты работали максимально эффективно, - рассказал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов. - В ходе бизнес-диалогов с нашими аналитиками мы даем возможность начинающим инвесторам и тем, кто уже давно работает на рынке, получить консультацию в режиме онлайн, экспертный взгляд на волнующие вопросы. Теперь в дополнение к этому мы предлагаем еще одну опцию - напрямую пообщаться с представителями эмитентов. А создание и развитие такой системы коммуникаций должно сделать инвестиции проще, понятнее и прозрачнее. Мы видим большой спрос на такие мероприятия и позитивный отклик от аудитории, поэтому и дальше будем развивать данный проект.

Известно, что онлайн-встречи проходят еженедельно по вторникам. В рамках уже состоявшейся конференции с представителем компании «Полюс», участники задавали вопросы о перспективах изменения дивидендной политики, возможностях сделок по слияниям и поглощениям, прогнозах по ценам на золото на ближайшую перспективу. А уже на следующей неделе состоится конференция с участием МТС. В ближайших планах проведение встреч с X5 Retail Group и Mail.Ru Group.

НАША СПРАВКА

Образовательный проект Школа инвестора ВТБ был запущен в прошлом году: на специальном разделе сайта банка в удобном формате представлена подборка материалов по рынку ценных бумаг, записанные сотрудниками виджеты, предложены мини-курсы с оценкой знаний на базе тестов. А в 2020 году, с началом пандемии COVID-19, на базе Школы появился еще один важный проект: еженедельные онлайн-конференции на тему инвестиций, в ходе которых любой желающий может задать вопрос. Аналитическая команда и другие представители ВТБ Капитал Инвестиции предоставляют на него ответ в электронной форме в режиме онлайн. К настоящему моменту проведено уже 17 мероприятий, в них приняло участие более 30 тысяч человек. Ознакомиться с ответами можно в разделе конференции на сайте Школы.

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