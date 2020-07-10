2020-07-10T13:27:01+03:00
Общество

В Ростове десятки домов на Северном на сутки останутся без воды

Водоснабжение приостановят из-за ремонтных работ
Михаил Стрижев
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Воду отключат из-за переврезки водопроводной линии.Воду отключат из-за переврезки водопроводной линии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ростове-на-Дону в Северной районе на сутки приостановят водоснабжение. Отключения продлятся с 8:00 14 июля до 7:00 15 июля, сообщили в АО «Ростовводоканал».

В этот период воды не будет в домах, расположенных в следующих границах: б-р Комарова – ул. Волкова – ул. Капустина – пр. Космонавтов – ул. Добровольского – ул. Пацаева, 1.

– Причина – переврезка водопроводной линии диаметром 600 мм по адресу: бульвар Комарова, 9-11, – прокомментировали в «Ростовводоканале».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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