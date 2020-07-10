«А где старшая дочь?»: Дмитрия Тарасова раскритиковали за равнодушие к первому ребенку

10 Июль 2020 2020-07-10T16:09:01+03:00

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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечают день рождения дочери Миланы. На своей странице в «Инстаграме» футболист трогательно поздравил именинницу. Однако и на этот раз Тарасов столкнулся с возмущением подписчиков.

Молодой отец рассказал, что Милане исполнилось уже два года. В честь этой даты он посвятил малышке целый пост.

— Я счастлив, что вижу, как ты растёшь и радуюсь твоим успехам больше всех! Никогда тебя не дам в обиду и мы с мамой сделаем все возможное и невозможное, чтобы ты росла счастливой и воспитанной девочкой.

Многих поклонников семьи восхитили теплые слова футболиста. Однако самые внимательные заметили, что дочери от первого брака Ангелине не уделяют столько внимания. Меньше месяца назад девочка также праздновала день рождения. Однако таких постов ей никто не посвящал.

— А где же старшая дочь от первого брака, как ей внимания уделяешь? Почему нет фото с дочерью от первого брака? — написал подписчик.

Напомним, брак с ростовчанкой Анастасией Костенко стал для Дмитрия уже третьим. У футболиста двое детей от первой и третьей супруги. Вторая жена Ольга Бузова так и не родила спортсмену наследника.

ИСТОЧНИК KP.RU