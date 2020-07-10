Ростовская АЭС: детские рисунки будут напоминать о безопасности на производстве

10 Июль 2020 2020-07-10T14:41:33+03:00

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В Волгодонске подведены итоги конкурса детских рисунков «Безопасный труд глазами детей», посвященный Всемирному дню охраны труда. В этом году конкурс стал пятым по счету, но впервые прошел в формате онлайн. Отразить на бумаге свое отношение к теме безопасности решили 48 юных творцов - дети и подростки в возрасте от 3 до 17 лет.

Конкурс детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» призван привлечь внимание подрастающего поколения к вопросам безопасности труда через художественное творчество, содействовать воспитанию ответственности к вопросам охраны труда, формированию знаний о безопасности, значимости этих понятий в жизни человека.

Учредителями конкурса по традиции выступают отдел охраны труда Ростовской АЭС, профсоюзная первичная организация и управление информации и общественных связей атомной станции.

«Ваши работы можно смело размещать на стендах в цехах Ростовской АЭС, чтобы они напоминали нашим работникам о правилах безопасности. Уверен, что вы и сами всегда будете соблюдать правила техники безопасности. Искреннее желаю вам дальнейших творческих успехов», – поприветствовал участников конкурса исполняющий обязанности замдиректора по управлению персоналом Ростовской АЭС, депутат Волгодонской городской думы Петр Горчанюк.

Помимо ценных призов, которые получили победители и все участники, приятной неожиданностью для юных художников оказался и тот факт, что их творчество найдет свое продолжение. По словам начальника отдела охраны труда Ростовской АЭС Константина Невечери, рисунки, присланные на конкурс, в будущем будут использоваться для изготовления плакатов и сувенирной продукции, посвященной охране труда.

ИСТОЧНИК KP.RU