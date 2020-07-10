О мошенничествах с бонусными счетами предупреждают в ВТБ

10 Июль 2020 2020-07-10T14:44:38+03:00

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Рост активности мошенников, которые стремятся взломать бонусные счета клиентов в программе лояльности, отмечают специалисты ВТБ. Так, в начале лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиентов и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы. Но подобные попытки молниеносно пресекаются.

- Мошенники изобретают все новые способы кражи средств со счетов, - рассказал руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ Роман Синенко. - Поскольку с каждым днем системы защиты денежных счетов клиентов становятся все менее доступными, аферисты переключаются на новый сегмент - бонусные счета в программах лояльности. Поэтому клиентам, имеющим личные кабинеты в бонусных программах, нужно проявлять большую бдительность. Банк напоминает о необходимости соблюдения базовых правил безопасности, которые помогут предотвратить такие случаи.

В частности, не следует сообщать никакой личной информации людям, звонящим с незнакомых номеров, в том числе номера банковских карт, паспортные данные, кодовые слова, логины и пароли. Важно помнить, что сотрудники банка никогда не спрашивают пароли для входа в ту или иную систему или коды для подтверждения финансовых операций: заказов, переводов и оплаты покупок. А для того, чтобы сделать все эти операции еще более безопасными, банк рекомендует клиентам добавить второй фактор их подтверждения. Это можно сделать, подключив СМС или push-уведомления, при которых на телефон будет приходить дополнительный код подтверждения действия.

Также клиентам стоит иметь в виду, что периодически на электронную почту могут приходить подозрительные электронные письма или на телефон СМС с вложенными ссылками. Однако, если адресант не вызывает доверия, ни в коем случае не переходите по ссылке.

Кроме того, при всех подозрительных ситуациях необходимо сразу же обращаться в банк и сообщать о них. Поскольку с каждым таким известным случаем злоумышленникам становится труднее обманывать других.

ИСТОЧНИК KP.RU