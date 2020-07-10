В Ростовской области двухлетний малыш утонул в бассейне во дворе дома
В Ростовской области двухлетний мальчик утонул в бассейне во дворе дома. Происшествие случилось 10 июля в Родионово - Несветайском районе, сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по Ростовской области.
По предварительным данным, ребенок находился на территории домовладения. Он купался в каркасном бассейне. В какой-то момент малыш начал тонуть. Спасти несовершеннолетнего не удалось.
— В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в донском СУ СКР.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU