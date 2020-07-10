2020-07-10T18:40:14+03:00
Происшествия

В Ростовской области двухлетний малыш утонул в бассейне во дворе дома

Обстоятельства происшествия выясняют следователи
Михаил Стрижев
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Обстоятельства произошедшего будут выяснять следователи.Обстоятельства произошедшего будут выяснять следователи.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Ростовской области двухлетний мальчик утонул в бассейне во дворе дома. Происшествие случилось 10 июля в Родионово - Несветайском районе, сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по Ростовской области.

По предварительным данным, ребенок находился на территории домовладения. Он купался в каркасном бассейне. В какой-то момент малыш начал тонуть. Спасти несовершеннолетнего не удалось.

— В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в донском СУ СКР.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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