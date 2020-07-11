Лучшим брокером России признан банк ВТБ
Лучшей брокерской компанией России второй год подряд признается ВТБ. Известно, что банк стал победителем конкурса «Элита фондового рынка 2019», который проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка. Результаты же были объявлены в рамках онлайн-церемонии награждения накануне, 10 июля.
Результаты ВТБ получили высокую оценку экспертов, которые отметили значительный рост бизнеса в минувшем году. Победителем в номинации «CEO года» стал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.
- За прошедшие полгода 2020-го нам удалось не только не сбавить темп развития, но и нарастить его, - рассказал он. - Сегодня под управлением ВТБ Капитал Инвестиции – 2,6 трлн руб., мы являемся крупнейшей платформой по управлению капиталом в России. За прошлый год мы увеличили свою долю рынка с 19% до 23%, сейчас это уже более 25%. Это доля в сбережениях населения, которые хранятся в инвестициях. И эта премия - показатель, который подтверждает, что три года назад мы приняли правильные решения, сделав развитие цифрового бизнеса своим приоритетом. Только за прошлый год количество брокерских операций у ВТБ увеличилось более, чем в восемь раз. А количество активных клиентов выросло больше, чем в десять раз за два года. И сегодня полмиллиона человек делает через нас хотя бы одну сделку в месяц. Наша цель - сделать так, чтобы инвестиции стали неотъемлемой частью сбережений населения в России, и мы к ней идем, развивая свои сервисы и совершенствуя собственные продукты.
Известно, что объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции за 2019 вырос на 33% и превысил 1,9 трлн рублей на конец 2019. Наиболее интенсивный рост показал сегмент работы с физическими лицами - объем активов вырос на 58%, до 922 млрд руб. Число клиентов в 2019 выросло в 2.5 раза и превысило 715 тыс. человек.
При этом особый фокус делался на развитие мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции»: в числе прочего стало возможным удаленное открытие брокерского счета онлайн, перевод средств между счетами, а также доступны более 1000 наиболее ликвидных акций американского фондового рынка на Санкт-Петербургской бирже и услуги виртуального советника.