Лучшим брокером России признан банк ВТБ

11 Июль 2020 2020-07-10T22:34:18+03:00

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Лучшей брокерской компанией России второй год подряд признается ВТБ. Известно, что банк стал победителем конкурса «Элита фондового рынка 2019», который проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка. Результаты же были объявлены в рамках онлайн-церемонии награждения накануне, 10 июля.

Результаты ВТБ получили высокую оценку экспертов, которые отметили значительный рост бизнеса в минувшем году. Победителем в номинации «CEO года» стал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

- За прошедшие полгода 2020-го нам удалось не только не сбавить темп развития, но и нарастить его, - рассказал он. - Сегодня под управлением ВТБ Капитал Инвестиции – 2,6 трлн руб., мы являемся крупнейшей платформой по управлению капиталом в России. За прошлый год мы увеличили свою долю рынка с 19% до 23%, сейчас это уже более 25%. Это доля в сбережениях населения, которые хранятся в инвестициях. И эта премия - показатель, который подтверждает, что три года назад мы приняли правильные решения, сделав развитие цифрового бизнеса своим приоритетом. Только за прошлый год количество брокерских операций у ВТБ увеличилось более, чем в восемь раз. А количество активных клиентов выросло больше, чем в десять раз за два года. И сегодня полмиллиона человек делает через нас хотя бы одну сделку в месяц. Наша цель - сделать так, чтобы инвестиции стали неотъемлемой частью сбережений населения в России, и мы к ней идем, развивая свои сервисы и совершенствуя собственные продукты.

Известно, что объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции за 2019 вырос на 33% и превысил 1,9 трлн рублей на конец 2019. Наиболее интенсивный рост показал сегмент работы с физическими лицами - объем активов вырос на 58%, до 922 млрд руб. Число клиентов в 2019 выросло в 2.5 раза и превысило 715 тыс. человек.

При этом особый фокус делался на развитие мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции»: в числе прочего стало возможным удаленное открытие брокерского счета онлайн, перевод средств между счетами, а также доступны более 1000 наиболее ликвидных акций американского фондового рынка на Санкт-Петербургской бирже и услуги виртуального советника.