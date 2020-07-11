2020-07-11T10:04:53+03:00
Спорт

Лучший бомбардир чемпионата Польши может усилить атаку ФК «Ростов»

В текущем сезоне Кристиан Гюткьяер наколотил за «Лех» уже 21 мяч!
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
30-летний датчанин попал в сферу интересов клуба с берегов Дона. Фото: instagram.com/cgytkjaer30-летний датчанин попал в сферу интересов клуба с берегов Дона. Фото: instagram.com/cgytkjaer
Изменить размер текста:

Нападающий польского «Леха» Кристиан Гюткьяер всерьез задумался о продлении своей карьеры в российской Премьер-лиге. По сообщению Tipsbladet, 30-летний датский форвард попал в сферу интересов как минимум двух клубов - «Ростова» и «Рубина».

Контракт с коллективом из Познани у него действует до конца 2020 года. Однако игрок уже заявил, что не собирается его продлевать и покинет свою нынешнюю команду.

Заполучить талантливого футболиста попытался «Генгам» Французский клуб был готов предложить ему зарплату в размере 600 тысяч евро в год, однако Гюткьяер не согласился на эти условия.

Помимо этого, сообщается что, форвард из Дании попал в сферу интересов немецкого «Гамбурга».

Отметим, что Кристиан Гюткьяер в данный момент является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша польского первенства. Он провел 31 матч и забил 21 гол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучший бомбардир чемпионата Польши может усилить атаку ФК «Ростов»
«Готовность 90%»: на Дону достраивают новую модульную поликлинику за 70 млн рублей
Лучшим брокером России признан банк ВТБ
Пушистый пассажир ростовской маршрутки умилил жителей донской столицы
В Ростове ветеран ВОВ отпраздновала 100-летний юбилей
Определен состав судей на матч "Оренбурга" и "Ростова"
Матч "Рубина" и "Ростова" перенесен из-за большой нагрузки на систему VAR
Житель Дагестана избил и ограбил подростка в центре донской столицы
Матч «Рубин» - «Ростов» перенесли на день
В аварии под Ростовом пострадали три человека и двое погибли
В Ростовской области двухлетний малыш утонул в бассейне во дворе дома
"Цинизм сотрудников ростовского зоопарка поражает": в России и Европе осудили передачу слонихи в московский цирк
Насиловал и шантажировал школьниц: замдиректора ростовской строительной фирмы оказался педофилом
О мошенничествах с бонусными счетами предупреждают в ВТБ
Ростовская АЭС: детские рисунки будут напоминать о безопасности на производстве
«А где старшая дочь?»: Дмитрия Тарасова раскритиковали за равнодушие к первому ребенку
В Ростове десятки домов на Северном на сутки останутся без воды
Папины глазки: поклонников восхитила внешность подросшего сына ростовчанки Виктории Лопыревой
Серию онлайн-конференций с представителями эмитентов запустил ВТБ
В Новочеркасске насмерть сбили женщину
В донской столице иномарка снесла два авто и врезалась в столб