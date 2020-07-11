Лучший бомбардир чемпионата Польши может усилить атаку ФК «Ростов»

11 Июль 2020 2020-07-11T10:04:53+03:00

В текущем сезоне Кристиан Гюткьяер наколотил за «Лех» уже 21 мяч!

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Нападающий польского «Леха» Кристиан Гюткьяер всерьез задумался о продлении своей карьеры в российской Премьер-лиге. По сообщению Tipsbladet, 30-летний датский форвард попал в сферу интересов как минимум двух клубов - «Ростова» и «Рубина».

Контракт с коллективом из Познани у него действует до конца 2020 года. Однако игрок уже заявил, что не собирается его продлевать и покинет свою нынешнюю команду.

Заполучить талантливого футболиста попытался «Генгам» Французский клуб был готов предложить ему зарплату в размере 600 тысяч евро в год, однако Гюткьяер не согласился на эти условия.

Помимо этого, сообщается что, форвард из Дании попал в сферу интересов немецкого «Гамбурга».

Отметим, что Кристиан Гюткьяер в данный момент является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша польского первенства. Он провел 31 матч и забил 21 гол.

ИСТОЧНИК KP.RU