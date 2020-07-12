2020-07-12T09:49:53+03:00
Общество

У Соленого озера под Ростовом запретили бесплатную парковку

Эвакуаторы уже начали забирать автомобили
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Эвакуаторы уже забирают неправильно припаркованные автомобили рядом с пляжем Соленого озера. Фото: instagram.com/solenoe_batayskЭвакуаторы уже забирают неправильно припаркованные автомобили рядом с пляжем Соленого озера. Фото: instagram.com/solenoe_bataysk
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Парковочное пространство рядом с одним из любимейших мест отдыха росточан -Соленым озером – становится платным. Об этом сообщила администрация пляжа в Instagram. Эвакуаторы уже забирают неправильно припаркованные автомобили.

Бесплатный паркинг был отменен по распоряжению городских властей Батайска, в соответствии с которым некоторое время назад перед въездом на озеро были установлены дорожные знаки, строго запрещающие стоянку.

- В администрацию пляжа и города поступали десятки обращений с просьбами повлиять на хаотичную парковку и устранить получасовые пробки на въезд и выезд. Такая бездумная парковка затрудняла не только проезд отдыхающих, но и спасательных служб, и скорой помощи. При таком раскладе спасения можно и вовсе не дождаться, - пояснили в администрации пляжа.

Отметим, что рядом с Соленым озером действуют три платные автопарковки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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