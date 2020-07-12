У Соленого озера под Ростовом запретили бесплатную парковку
Парковочное пространство рядом с одним из любимейших мест отдыха росточан -Соленым озером – становится платным. Об этом сообщила администрация пляжа в Instagram. Эвакуаторы уже забирают неправильно припаркованные автомобили.
Бесплатный паркинг был отменен по распоряжению городских властей Батайска, в соответствии с которым некоторое время назад перед въездом на озеро были установлены дорожные знаки, строго запрещающие стоянку.
- В администрацию пляжа и города поступали десятки обращений с просьбами повлиять на хаотичную парковку и устранить получасовые пробки на въезд и выезд. Такая бездумная парковка затрудняла не только проезд отдыхающих, но и спасательных служб, и скорой помощи. При таком раскладе спасения можно и вовсе не дождаться, - пояснили в администрации пляжа.
Отметим, что рядом с Соленым озером действуют три платные автопарковки.
ИСТОЧНИК KP.RU