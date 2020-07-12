Срочная новость! В Ростовской области ожидается сильнейшая жара
Специалисты Ростгидрометцентра информируют о том, что сегодня, 12 июля, в Ростовской области будет сильнейшая жара. В период с 14-15 часов дня и до вечерних часов по южной части донского региона объявлено штормовое предупреждение.
Температура воздуха в тени достигнет +40С.
В связи с этим, главное управление МЧС России по Ростовской области обратилось к жителям Дона. Граждан предупреждают о мерах осторожного обращении с огнем, о возможности бедствий людей на воде при купании в необорудованных местах и об опасности нахождения людей долгое время под прямым солнечным воздействием.
ИСТОЧНИК KP.RU