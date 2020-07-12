2020-07-12T14:52:20+03:00
Общество

Срочная новость! В Ростовской области ожидается сильнейшая жара

Спасатели предупреждают жителей региона об опасности
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Невероятный зной ожидается в Ростовской области, предупреждают метеорологи.Невероятный зной ожидается в Ростовской области, предупреждают метеорологи.Фото: "КП" Архив
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Специалисты Ростгидрометцентра информируют о том, что сегодня, 12 июля, в Ростовской области будет сильнейшая жара. В период с 14-15 часов дня и до вечерних часов по южной части донского региона объявлено штормовое предупреждение.

Температура воздуха в тени достигнет +40С.

В связи с этим, главное управление МЧС России по Ростовской области обратилось к жителям Дона. Граждан предупреждают о мерах осторожного обращении с огнем, о возможности бедствий людей на воде при купании в необорудованных местах и об опасности нахождения людей долгое время под прямым солнечным воздействием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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