«Ростов» не сумел сломить сопротивление «Оренбурга»

12 Июль 2020 2020-07-12T20:58:52+03:00

Ростовчане не сумели забить "Оренбургу", хотя и сами не пропустили. Фото: ФК "Ростов"

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ФК «Ростов» провел игру 28-го тура РПЛ на выезде против «Оренбурга». Матч закончился «сухой» ничьей – 0:0. Это первый подобный в истории противостояния команд, которая насчитывает шесть матчей в рамках российского первенства.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из города Дмитрова.

После игры с донским клубом «Оренбург» прервал долгую серию из семи поражений в чемпионате России.

Команда Константина Парамонова набрала 24 очка, но занимает последнее в турнирной таблице, имея призрачные перспективы на сохранение прописки в Премьер-лиге.

В свою очередь, подопечные Валерия Карпина после этого матча расположились на пятом месте в РПЛ, оставаясь в зоне еврокубков.

Напомним, что матче первого круга «Ростов» дома обыграл «Оренбург» со счетом 2:1.

Следующую встречу «желто-синие» проведут в гостях против казанского «Рубина». Игра 29-го тура чемпионата Росси состоится 16 июля, в 18:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU