ПСБ стал официальным партнером Российской Федерации Баскетбола

13 Июль 2020 2020-07-13T11:00:41+03:00

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ПСБ и Российская Федерация Баскетбола (РФБ) заключили соглашение о сотрудничестве в области развития и популяризации спорта в регионах. Согласно достигнутым договоренностям, в рамках первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям» банк совместно с РФБ будет поддерживать детский спорт в субъектах РФ. Программа «ПСБ – Детям» направлена на строительство семи центров уличного баскетбола, где смогут заниматься как любители разных возрастов, так и профессионалы — площадки соответствуют регламенту ФИБА и позволяют проводить международные соревнования. В этом году будут построены площадки в Калининграде, Туле и Новомосковске, а к Олимпиаде 2021 года программа «ПСБ – Детям» откроет седьмую площадку.

ПСБ также стал официальным партнером мужской и женской национальных сборных России по баскетболу 3х3 и Чемпионата России по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин в сезонах 2019/20 и 2020/21.

- Одна из важнейших задач нашего сотрудничества с Российской Федерацией Баскетбола - системное развитие спортивной инфраструктуры в регионах, поддержка инициатив, повышающих интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни. Благодаря совместному проекту ПСБ и РФБ, ежегодно порядка 200 тысяч взрослых и детей смогут заниматься баскетболом бесплатно, а профессиональные спортсмены - оттачивать своё мастерство в наших Центрах Уличного Баскетбола. Кроме того, все площадки могут использоваться для подготовки и сдачи норм ГТО. Хочу отдельно поблагодарить Андрея Кириленко, президента РФБ, за активное участие в реализации проекта «ПСБ – Детям, – отметил Рубен Бегунц, директор по спортивным проектам ПСБ.

- Программа развития детского и массового спорта – это один из инфраструктурных проектов РФБ, который сложно было бы реализовать без поддержки надежного партнера. Центры уличного баскетбола, создаваемые при участии ПСБ – это ощутимая помощь нашим регионам и отличный импульс для развития баскетбола 3х3, который в следующем году впервые будет представлен на Олимпийских играх, где сыграют мужская и женская сборные нашей страны. Россия в данной разновидности баскетбола находится на ведущих позициях, занимая первое место в мировом рейтинге ФИБА, – заявил президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко.

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